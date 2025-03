Demolizione San Siro tutti i dettagli | ne resterà solo uno spicchio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ci hanno sempre insegnato che affinché le cose nuove possano trovare luogo dentro di noi è necessario far spazio lasciando andar via chi o cosa, tanto nuovo, non lo è più. Spesso la sostituzione avviene tramite un processo lungo e doloroso, con iltempo che potrà dirci se è stata la cosa giusta o meno. Un po’ quello che sta per succedere con San, che sembra ormai destinato allaper far spazio al suo successore, lasciando nella storia e nei tifosi di Inter e Milan un sentimento di dubbio e balorda nostalgia.San: come si demolisce un mito“Come si demolisce un mito“, è con queste parole che si apre la pagina n.9 della Gazzetta dello Sport di oggi, un trafiletto che in molti non avrebbero voluto e non avrebbero mai pensato di leggere, ma che sta per diventare realtà.