Secoloditalia.it - Delirio violento a Trento, straniero si scaraventa da un’auto in corsa, distrugge il gazebo di FdI e ferisce un militante leghista

nella mattinata di oggi a Mori, in provincia di, dove si stava allestendo il punto di informazione in vista delle elezioni comunali del 4 maggio, quando unodi mezza età è arrivato incon l’auto in mezzo aielettorali di Fratelli d’Italia prendendo di mira strutture, seminando panico tra i presenti, devastazione e aggredendo violentemente i militanti impegnati in un durante un’ordinaria attività di informazione, e arrivando a ferire fisicamente un giovane della Lega, Mario Fiorini, il cui banchetto era poco distante, lanciandogli addosso con tutta la forza e la rabbia che aveva in corpo un cartellone e ferendolo alla testa. Per la cronaca, il ragazzo ha riportato una ferita lacero-contusa di 12 centimetri sopra l’orecchio sinistro.E tutto senza alcun motivo apparente o discussione che possa in qualche modo inquadrare nel contesto di un diverbio o di un contenzioso di qualunque natura la reazione spropositata.