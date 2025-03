Terzotemponapoli.com - De Laurentiis punta a trattenere Conte

Leggi su Terzotemponapoli.com

Aurelio Deha un doppio obiettivo per fine stagione: da una parte tornare in Champions League come prefissato sin da inizio stagione, ma dall’altra – ancheAntonioin azzurro, riporta Paolo Condò per il Corriere della Sera. “La priorità di Deè la permanenza di, perché si avverte qualche brontolio solo in parte fisiologico. Se si può pensare che la cessione di Kvara a gennaio abbia compensato i denari spesi ad agosto senza poter contare sul corrispettivo di Osimhen, è necessario che il nigeriano stavolta venga venduto per tempo, in modo da arricchire la rosa col sostituto di Kvara: un po’ tortuoso, ma imprescindibile”, si legge sul quotidiano.De, nessun intervento di rottura sul rinnovo di MeretCome riportato da Il Mattino, non si sblocca per ora la trattativa per il rinnovo del portiere del Napoli, Alex Meret.