De André canta l’eredità di Faber | Papà non sarai mai dimenticato

"Nel nome del padre" è una frase ad effetto che Cristiano Des’è sentito ripetere senza requie da quando porta nei teatri le canzoni del venerato genitore. A camminare (da solo) sulle orme di, il Figlio ha cominciato nell’estate 2009 col tour “DeDe”, seguito da live e dvd, sommando tournée a tournée e album dal vivo ad album dal vivo. Come la scorsa estate a Cernobbio, Bergamo e Brescia, lunedì Cristiano porta la summa di questa esperienza agli Arcimboldi: “DeDe- Best Of Live Tour”, con Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere, Ivano Zanotti alla batteria. "Tutto legato da un filo narrativo, testuale e, naturalmente, musicale forte" racconta Cristiano, 62 anni, che vara questo nuovo giro di concerti stasera ad Isernia, in agenda repliche il 13 marzo al Ponchielli di Cremona, il 28 al Galleria di Legnano e il primo settembre a Palazzo Te di Mantova: "Abbiamo lavorato molto sulla scaletta per farla “suonare“ bene e darle un ritmo che non ti molla mai".