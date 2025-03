Ilfattoquotidiano.it - Ddl Spazio, Elly Schlein attacca Giorgia Meloni: “La Premier è al servizio di Musk o del paese?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continuano le polemiche dopo l’approvazione alla Camera del Ddle sul presunto ruolo svolto da Elon. La segretaria del Pd,, ha duramente criticato il governoper la gestione dell’articolo 25 del decreto, sostenendo che l’esecutivo abbia piegato il dibattito parlamentare alle pressioni di, esercitate tramite il suo rappresentate, Andrea Stroppa.“Insieme a tutte le opposizioni abbiamo chiesto alla Camera di correggere l’articolo 25 del dlche lo stessoaveva rilanciato condividendo un tweet dello scorso 23 settembre come il modo per trasformare Starlink nel sistema di backup dell’Italia” ha dichiarato, sottolineando come il dibattito sull’articolo ( che avrebbe previsto che la riserva di capacità trasmissiva nazionale non fosse affidata a starlink) fosse stato inizialmente aperto anche all’interno della maggioranza, salvo poi subire un brusco stop.