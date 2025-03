Notizie.com - Ddl Sicurezza, la denuncia di Salvatore Borsellino: “Familiari delle vittime di mafia esclusi dal dibattito”

Ddl: le associazioni di famiglieper stragi dellahanno rilasciato una comunicato per chiedere udienza al Senato.Famigliestragi chiedono audizione al Senato,: “È inammissibile” (ANSA) Notizie.comIl Coordinamento nazionaleAssociazioni deidistragi hanno voluto manifestare il loro disappunto per la mancata audizione prima della votazione, alla Camera dei deputati, del Ddla firma dei ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio Nordio e Guido Crosetto. Una convocazione che viene ritenuta doverosa nel rispetto del lavoroassociazioni per le modifiche che il ddl vuole apportare. L’iter legislativo è stato approvato il 18 settembre scorso e dal 5 marzo è in corso di esame in Parlamento e riguarda disposizioni in materia dipubblica, tutela del personale in servizio edell’usura e ordinamento penitenziario.