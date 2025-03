Metropolitanmagazine.it - Davide Lacerenza ha chiamato la polizia per Fabrizio Corona sotto la finestra

Clotilde Conca Bonizzoni ha rilasciato un’inedita intervista a La Zanzara di Cruciani su Radio 24, dove cerca di difendere il compagno, ormai agli arresti domiciliari con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti Sono state queste le parole della giovanissima Clotilde Conca Bonizzoni, compagna ufficiale di:“Prostituzione? C’erano escort come in ogni locale di Milano, manon prendeva un euro da queste ragazze. Chi prende tremila euro a bottiglia non ha bisogno di guadagnare con droga e escort”.“Non aveva bisogno di spacciare per guadagnare o di gestire escort per guadagnare. Secondo te una persona che vende bottiglie da 3mila euro ha bisogno di prendere 100 euro da una escort? Le escort erano già lì enon ha mai preso un euro da queste ragazze, al massimo gli offriva da bere.