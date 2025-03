Juventusnews24.com - David Juve: l’attaccante non esce dai radar di Giuntoli. Ma arriverà solo se… L’ultima voce che lo lega ai bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24del Lille rimane nel mirino di. Mase.che loaiSecondo quanto riferito da Tuttosport, il nome di Jonathanresta nel mirino del calciomercatoanche in vista della prossima estate, con iche andranno a caccia di un nuovo attaccante vista la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic.Il centravanti del Lille, che potrebbe liberarsi a scadenza visto il contratto che terminerà il 30 giugno 2025, però non rappresenta una priorità per lantus. Il nome in cima alla lista dei desideri, infatti, è quello di Victor Osimhen: assalto a, dunque, in caso di mancato arrivo a Torino del nigeriano.Leggi suntusnews24.com