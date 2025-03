Sport.quotidiano.net - D’Aversa Contro la Roma serve un’altra magia. Tra infortuni e Primavera, c’è poca scelta

di Simone CioniEMPOLICarnevale è ormai finito, ma per Robertonon è ancora il momento di riporre cappello e bacchetta magica da mago. Anche domanila, infatti, l’allenatore azzurro si dovrà inventare l’ennesima formazione. Non solo non recupera nessuno degli infortunati Ismajli, Viti, Anjorin e Fazzini, ormai fuori da un mese (fatta eccezione per il difensore albanese, che ha giocato il primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia a Torinola Juventus), ma dopo la trasferta di Genova si è fermato anche Maleh, sicuramente uno dei giocatori più in forma dopo il gol all’Allianz Stadium in coppa e la bella prestazione del Ferraris. Il centrocampista marocchino è infatti alle prese con una contusione al ginocchio, che già da un po’ di tempo gli dava qualche fastidio.