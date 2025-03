Bergamonews.it - Dare più responsabilità alle donne è un valore aggiunto per la nostra società

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Damiano Amaglio, Consigliere Comunale Città di Seriate, in occasione della Giornata internazionale della donna. Gentile Direttore,non ho mai amato l’otto marzo come festa in sé e non inizierò certo ora a farlo, mi pare tuttavia un’occasione appropriata – e per questo provo a coglierla – per contribuire al dibattito sulla questione femminile, relativamente al tema più generale della conciliazione vita lavoro ed a quello più particolare della partecipazione all’attività politico-amministrativa.Il recente casus belli del Consiglio Comunale di Treviglio, anche per l’eco nazionale che ha avuto, dimostra quanto si fatichi a confrontarsi serenamente sul tema e ogni situazione diventi occasione di speculazione. Auspichiamo tutti una politica più “inclusiva” e partecipata, dopo di che basta che una donna “engagée” prenda posizioni nette (benché irricevibili, per quanto mi riguarda), perché venga sommersa da reazioni così scomposte da indurla a lasciare.