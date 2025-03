Ilfattoquotidiano.it - Damiano David: “La mia fidanzata Dove Cameron a Sanremo è impazzita per Cristiano Malgioglio. È il suo nuovo Dio. Per me è un senior Maneskin ad honorem”

Ilospite di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan, è, alle prese con la sua carriera da solista in seguito ad una pausa dai. Il cantante è stato ospite al Festival di2025 e in quell’occasione laè letteralmenteper il co-conduttore della kermesse: “Ho dovuto spiegare acosa èe lei si è innamorata di, è il suoDio. Gli ho spiegato chi era: un uomo con questo look pazzesco, mega assurdo e poi è anche uno dei più grandi songwriter della storia della musica.è un, unad”.Sulla presunta vita da rockstar, contrapposta a un necessario stile di vita più sano ed equilibrato per reggere i lunghi tour,rivelato: “Attività fisica? Per forza sì.