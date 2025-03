Secoloditalia.it - Dall’occupazione al contrasto alle violenze: i numeri che dicono che il governo Meloni è davvero «dalla parte delle donne»

Leggi su Secoloditalia.it

Libere di essere, libere di fare. Se si volesse sintetizzare con uno slogan l’impegno del» – come recita la copertina di una sintesi dei provvedimenti adottati dall’esecutivo da quando è entrato in carica – lo si potrebbe fare così. A scorrere le slide proposte sul profilo Instagram della Presidenza del Consiglio sulle principali misure approvate e sui risultati che hanno portato si rintraccia l’impegno per liberare, appunto, le italiane dai molti vincoli culturali, sociali, economici che finora ne hanno compresso le potenzialità, sebbene, come la stessa premier Giorgiaammette, richiedano ancora un grande lavoro.Dal tasso di occupazione femminile più alto di sempre al sostegnomadri lavoratriciOggi in Italia il tasso di occupazione femminile è il più alto di sempre: il 53,5%, in termini assoluti si parla di oltre 10 milioni dioccupate.