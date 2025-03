Lanazione.it - Dall’asfaltatura in via Baracca a via D’Annunzio: tanti cantieri la prossima settimana a Firenze

, 8 marzo 2025 – Nuova asfaltatura in viae prosecuzione di quella in via. E, ancora, i lavori alla rete idrica in via dell’Isolotto e la nuova fase dell’intervento in lungarno Serristori. Ecco i principali interventi che inizieranno lasulle strade cittadine. Da lunedì 10 marzo sono in programma i lavori di asfaltatura in viaa seguito dei lavori alla rete idrica nell’ambito dei lavori della terza corsia dell’A11. Nel tratto via Pratese-via Pistoiese sarà istituito un restringimento con senso unico verso via Pistoiese e sarà chiusa la corsia di immissione un via Pratese lato via Martucci (da via Martucci a via Basili). I lavori interesseranno per fasi successive anche gli incroci con via Boffito, l’intersezione con la sottovia del Viadotto dell’Indiano, via del Ponte Grande, via Calderara con restringimenti di carreggiata e la chiusura della corsia ciclabile tra viale Gori e il numero civico 150/R.