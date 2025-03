Tvplay.it - Dalla Juve al Chelsea, via per 42 milioni di euro: Thiago Motta spiazzato

Leggi su Tvplay.it

Resta sorpreso senza ombra di dubbiorispetto alle novità che giungono per lantus dal calciomercato e collegano i bianconeri col.I piani che lantus ha stabilito per il suo futuro potrebbero essere facilmente stravolti dal coinvolgimento nell’affare di calciomercato del, che notoriamente non si lascia frenare da ostacoli di tipo economico per quanto riguarda i suoi obiettivi. La società inglese ha ben in mente cosa fare, ma i bianconeri provano a sentirsi fiduciosi alla luce di un contatto solido di alcuni mesi.osserva con attenzione e spera nella buona riuscita dell’affare.al, via per 42di(ANSA) – tvplay Si tratta del profilo che il club italiano ha individuato da tempo, per il quale saranno necessari circa 42die che andrebbe a rafforzare il reparto arretrato dellantus.