Unlimitednews.it - Dal locale al globale, al via campagna di comunicazione per azioni sul clima

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Non ti chiediamo di salvare il Pianeta, ma il tuo mondo sì”. Con questo “claim”, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica lancia unadimulticanale che si rivolge ai cittadini di ogni età, con una chiamata diretta all’azione per l’ambiente: prendersi cura dello spazio quotidiano in cui si vive, per fare la differenza, partendo dalper arrivare al.Piccole zolle che compongono insieme un grande territorio, nelle quali ogni persona costruisce la propria vita all’insegna della sostenibilità ambientale ed energetica: è il luogo, ideale ma concreto, pensato dai creativi dell’agenzia Superhumans, che si è aggiudicata la consultazione indetta da Unioncamere per conto del MASE, nell’ambito della misura prevista dal PNRR per la promozione di cultura e consapevolezza sui temi e sfide della transizione energetica.