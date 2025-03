Iodonna.it - Dal 1968 gli Special Olympics organizzano gare sportive a ogni livello per le persone con disabilità intellettiva. E ne fanno l’occasione di una straordinaria crescita personale. Una storia che arriva oggi a Torino con i Winter Games 2025. Grazie a donne con una visione

Danzano in cerchio, concentrate e orgogliose di essere lì, sul palco dello Zappeion di Atene, costruito a fine Ottocento per ospitare ledella prima Olimpiade moderna. Con i loro passi, i loro gesti, i loro sorrisi, una ventina di ragazze che impersonano le antiche sacerdotesse di Era evocano i riti che avrebbero potuto svolgersi alle Olimpiadi dell’antica Grecia. Poi, Iliana Symeonidi, la sacerdotessa suprema, si inginocchia davanti allo specchio parabolico, attendendo che i raggi del sole generino il fuoco sacro. E accende con quello la “Fiamma della Speranza”. Succede perché Iliana è un’atleta di ginnastica ritmica, e fa parte della squadra greca di(o S.O.), organizzazione internazionale, riconosciuta dal Cio, unica a organizzare Giochi mondiali per atleti con