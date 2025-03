Ilrestodelcarlino.it - Dai ristori ai criteri di valutazione. Vertice con Salvini sulla Bolkestein

"La questione delle concessioni balneari resta un nodo cruciale per il settore turistico costiero e in particolare per Porto San Giorgio la cui economia si basa essenzialmente sul balneare". Ne pariamo con il vice presidente regionale e presidente locale di Confcommercio, Romano Montagnoli all’indomani della sua partecipazione a Roma agli stati generali del turismo balneare e in vista dell’incontro con il ministro Matteolunedì, quando interverrà personalmente insieme al presidente nazionale del sindacato dei balneari di Confcommercio. Montagnoli non nasconde la preoccupazione degli operatori in vista dei bandi per l’assegnazione delle concessioni: "L’obiettivo primario – spiega - è la definizione di un decreto suie la revisione deididelle aziende, che hanno subito significative penalizzazioni".