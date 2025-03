Iltempo.it - "Da tre anni non ne azzecca una". Cerno attacca Macron

Leggi su Iltempo.it

Emmanuelnon si fida degli Stati Uniti a tinte repubblicane. Altrimenti non v'è altra spiegazione alla sua proposta di estendere il cosiddetto ombrello nucleare francese agli alleati europei. Il tentativo è rompere quel cordone ombelicale che lega l'Unione europea a Donald Trump. Tommaso, in collegamento con lo studio di 4 di Sera weekend in onda su Rete 4, non considera però quella diuna mossa lungimirante. Anzi, il direttore de Il Tempo è di tutt'altro avviso: “Si dice che Giorgia Meloni è lì per caso, a Trump tutti gli spiegano come si fa il presidente degli Stati Uniti, a Putin come si fanno le guerre, inveceche non neuna da tree mezzo è un genio”. Insomma, il giudizio dell'ospite dell'assodata coppia di conduttori Francesca Sbarra e Roberto Poletti è tranchant.