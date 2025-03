Lanazione.it - Da parte offesa a indagata: accusò il vicino di lesioni, ora risponderà di calunnia

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 8 marzo 2025 – E’ entrata in aula del tribunale comema ne è uscitaper. Non è andata decisamente bene alla settantenne santostefanese che è passata dal ruolo dicivile a doversi difendere per aver fornito una versione falsa del fatto accaduto nella primavera del 2021 per il quale era stato denunciato ildi casa. L’ingegnere in pensione infatti era accusato dalla donna diaggravate provocate al culmine di una lite, a quanto emerso non la prima, con un taglia erba in quel momento utilizzato per alcuni interventi all’interno del giardino di proprietà, confinante con la donna. L’uomo si è affidato alla difesa dell’avvocato Valentina Antonini del foro spezzino che si è avvalsa della consulenza del medico legale Roberto Marruzzo e dell’ingegner Federico Castagna per accertare la dinamica dell’aggressione e delle