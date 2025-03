Lanazione.it - Da oggi a Pistoia. Le trasformazioni di Buren. Forme e colori negli spazi

e la Toscana nuovamente protagoniste delle ’creazioni ambientali’, e non solo, di Daniel. Tre opere esclusive e caratteristiche dell’artista impreziosiscono l’esperienza del pubblico in città fin da piazza Duomo, sulla facciata dell’Antico Palazzo dei Vescovi, dove drappi a strisce bianche e nere - leitmotiv die richiamo all’architettura cittadina - ondeggiano mosse dal vento. Daal 27 luglio infatti, Palazzo Buontalenti aospita "Daniel. Fare, Disfare, Rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025", un’esposizione destinata a catalizzare l’attenzione di appassionati e non solo. "Il titolo della mostra è una dichiarazione di intenti - sottolinea Monica Preti, Direttrice Generale di FondazioneMusei -.invita a ripensare il concetto di opera d’arte non come un oggetto statico ma come un processo, un’azione che si rinnova costantemente.