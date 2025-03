Ilrestodelcarlino.it - "Da Mesini auguri solo per il Ramadan"

"Inclusivi a singhiozzo". Presa di posizione durissima di Stefania Giavelli, consigliere di Fratelli d’Italia, già in rotta di collisione, qualche tempo fa, con la Giunta sulle spese ("esorbitanti") sostenute per la festa di Capodanno in piazza, contro il Sindaco Matteo. Che nei giorni scorsi aveva postato sulla sua pagina social gli‘a tutti i sassolesi di fede musulmana’ in occasione dell’inizio del, cominciato una settimana fa. Detto che la polemica non è dissimile da quella che ha contrapposto, a Carpi, il sindaco Riccardo Righi e il consigliere di Fd’I Tommaso Casolari, resta da aggiungere come Giavelli contrapponga, "gli, sui social, dal sindacoper l’inizio del" al "silenzio assordante il Mercoledì delle Ceneri, per l’inizio della Quaresima.