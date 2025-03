Ilrestodelcarlino.it - Dà fuoco al cane e brucia la villetta: ustionato 43enne, è gravissimo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zola Predosa (Bologna), 8 marzo 2025 – Ha ucciso il suoe poi lo ha cosparso di benzina con lo scopo dirlo, dandocosì anche alla sua casa. Un quarantatrenne, già in cura per problemi psichiatrici, è l’autore dell’assurda violenza sul povero animale, di cui ha pagato, però, carissime le conseguenze: nell’incendio infatti l’uomo è rimastoin maniera gravissima e adesso è ricoverato al Bufalini di Cesena, in pericolo di vita. Incendio in unanel Bolognese mentre i proprietari sono in vacanza: morto ilTutto è accaduto a Zola l’altra notte, in unaa schiera di via Francesco Raibolini, una zona di campagna. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti assieme ai vigili dele ai sanitari del 118, la genesi della vicenda risale al pomeriggio di giovedì, quando il quarantatreenne, che di mestiere farebbe anche l’addestratore di cani, viene morso alla testa dal suo molosso.