Da Bruno Pizzul ai video su Gaza quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il giornalismo italiano ha detto addio a, storico telecronista sportivo. La prima partita commentata risale al 1969: lo scontro Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia. A pochi giorni di distanza scomparsa anche la celebre attrice Eleonora Giorgi, da tempo malata. Il suo esordio nel cinema è stato nel film “Roma” del 1972.Tra i fatti di cronaca, il crollo in Puglia di una palazzina di cinque piani, che sarebbe implosa per il cedimento di un pilastro centrale. Estratta viva dopo oltre 24 ore sotto le macerie, una donna di 74 anni. Nuovi guai per la figlia di Wanna Marchi: Stefania Nobile e Davide Lacerenza, il suo ex compagno, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico FinanziariaGdf perché avrebbero procurato escort e droga ad una serie di clienti facoltosi del locale milanese di proprietà dell’uomo.