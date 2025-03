Corrieretoscano.it - Custodia cautelare in carcere a Pistoia per l’accoltellatore di Vicofaro

– Aggressione a coltellate nel magazzino della parrocchia di, c’è un fermato.I carabinieri della stazione dihanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso dalla locale procura, nei confronti di un uomo di 33 anni, di origine nigeriana. L’indagato è gravemente sospettato del reato di tentato omicidio ai danni di un trentunenne di origine gambiana negli ambienti della parrocchia di.Le indagini, condotte con celerità dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura di, hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi. Intorno alle 21, nelle pertinenze della struttura parrocchiale, era scaturita una lite per futili motivi tra i due ospiti della struttura. La discussione sarebbe rapidamente degenerata in una colluttazione caratterizzata da due azioni distinte ma susseguenti nel corso della quale, secondo le risultanze investigative, il nigeriano sarebbe stato prima colpito con un coltello, rimanendo ferito ad una spalla (prognosi di 14 giorni), per poi, tuttavia, replicare ferendo l’antagonista (denunciato per il reato di lesioni personali aggravate) alla gola.