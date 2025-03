Ilrestodelcarlino.it - Croda: ecco il sito internet corretto

Per un errore di cui ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati, nell’articolo pubblicato ieri sulla vicenda che ha visto protagonista - suo malgrado - Autodemolizionisnc è stata data un’informazione sbagliata: ilè autoricambi.it e non autodemolizioni.it. L’azienda con sede a Fogliano si è ritrovata infatti alcune segnalazioni da parte di clienti, attenti e affezionati, circa unabbastanza sospetto. I proprietari hanno a loro volta comunicato il fatto alla polizia postale: "Vogliamo far sapere alla cittadinanza e ai nostri clienti che quello (autodemolizioni.it, ndr) è unfarlocco, che vende pezzi usati di auto". Con modalità che, specificano i titolari, "paiono dubbie da subito". Il meccanismo dell’inganno parrebbe abbastanza semplice: per acquistare un pezzo dalfalso basterebbe mandare un messaggio, ottenendo in risposta l’indicazione di un Iban per fare un versamento preventivo.