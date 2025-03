Ilrestodelcarlino.it - Cristina Zavalloni, omaggio a Edith Piaf

Il concerto in occasione della Giornata internazionale della donna alla Sala del Carmine di Massa Lombarda è una tappa immancabile nel lungo viaggio del festival ’Crossroads’. E così sarà anche per l’edizione 2025 della kermesse itinerante: stasera alle ore 21 si esibirà la cantante. Non casuale il tema femminile del suo progetto, un ’a Édith’ realizzato assieme a Cristiano Arcelli ai sassofoni, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria., formatasi in ambito jazzistico (con un’evidente predilezione per le più moderne declinazioni del canto) si è poi indirizzata anche verso gli studi classici, finendo per diventare una delle voci più particolari della scena contemporanea.