Cristina Pontiggia, Airport Hotel: l'imprenditrice bergamasca che sta trasformando l'ospitalità alberghiera

, 40 anni, presidente dei Giovani Imprenditori Ascom, dopo una laurea in Economia alla Bocconi, un master in Marketing e Sales all’ESADE di Madrid, ha lavorato nella consulenza prima di prendere in mano, 11 anni fa, l’di Bagnatica, oggi un modello di innovazione nel settore alberghiero.“L’immobile è sempre stato di proprietà della mia famiglia, che affidava a terzi la gestione. L’attività però stentava a decollare, così ho deciso di raccogliere la sfida imprenditoriale assumendone anche la gestione”.I primi anni sono stati impegnativi; ho scelto di esternalizzare ogni servizio per imparare il mestiere, per poi reinserirli internamente”.Nel 2013 l’fatturava 1,3 milioni di euro. Oggi il fatturato è quadruplicato, investendo costantemente in crescita e differenziazione.