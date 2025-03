Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo Juve (Calcio e Finanza), nuovo duello legale tra le parti nell’ambito della manovra stipendi: ecco per quando è stato fissato! La decisione ufficiale

di RedazionentusNews24, la vicendascrive uncapitolo:untra le due!Lata trae lain merito allatrovaterreno fertile. Come viene espresso chiaramente sulle colonne di, il fuoriclasse portoghese e il club bianconero si ritroveranno l’uno contro l’altro in una nuova udienza calendarizzata per il 20 marzo 2025.Ricordiamo che in questa nuova “battaglia”laavrà l’opportunità di ricorrere alla primadel Collegio Arbitrale dello scorso 17 aprile 2024. In quella circostanza, il predetto organo aveva accolto parzialmente la richiesta del fuoriclasse di Funchal di ricevere i 19,5 milioni di euro (somma delle mensilità che laavrebbe dovuto riconoscergli in differita durante l’epoca Covid), obbligando il club bianconero a versargliene a 9,8 milioni di euro.