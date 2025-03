Liberoquotidiano.it - "Credo sia difficile dargli torto". Donald Trump, Rampini fa impazzire la sinistra | Video

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4, tiene ancora banco la questione Ucraina. In studio, gli ospiti hanno discusso circa i tentativi portati avanti dall'amministrazioneper trovare una accordo per un cessate il fuoco e una pace duratura tra Kiev e la Russia. Con il tycoon che, in questi giorni, ha minacciato la Russia di mettere in campo dei dazi se Mosca continuerà a bombardare il territorio ucraina. Intanto l'Europa si riarma per "raggiungere la pace attraverso la forza". "Lui ha deciso che farà un accordo con Putin - ha spiegato Federicoai telespettatori di Rete 4 -. Quindi può anche minacciarlo come sta facendo di sanzioni, nuove sanzioni. Quindi può anche ogni tanto usare le maniere dure. Però è convinto che alla fine l'accordo ci sarà, che questo accordo metterà fine alla guerra.