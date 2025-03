Tg24.sky.it - Covid, 5 anni fa Italia chiusa per il lockdown. Gli scienziati: "Era l'unica soluzione”

Leggi su Tg24.sky.it

Era il 9 marzo 2020 quando l'allora presidente del consiglio, Giuseppe Conte, si presentò in diretta televisiva per annunciare il primodell'intera. Il repentino aumento dei contagi dacostrinse il governo a correre ai ripari, ordinando la chiusura totale del Paese, l'inasprimento di quella che era stata la breve sperimentazione della zona rossa in Lombardia. Da allora sono passati cinque, quasi 27 milioni di casi totali e 198 mila morti.