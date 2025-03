Lanazione.it - Cospe: 40 anni di lotta per i diritti umani e la parità di genere

di Rossella Conte FIRENZE "La battaglia per la libertà e laè globale". Ne è convinta Anna Meli, presidente di-Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, associazione che promuove il dialogo fra persone e popoli e lavora per la costruzione di un mondo in cui la diversità sia considerata un valore.opera da oltre 40in diversi paesi. Quali i principali ambiti di intervento? "nasce nel 1983 e oggi opera in 22 paesi, occupandosi di cooperazione e solidarietà internazionale. Le attività si concentrano su tre macro-aree:e migrazioni, transizione ecologica, economia della cura e sostegno alle donne". Uno dei principali obiettivi è quello di combattere le disuguaglianze. Come operate? "Per esempio, cerchiamo di affrontare il fenomeno migratorio sostenendo le persone nei paesi di origine, transito e al loro eventuale arrivo in Italia, con un’attenzione particolare alle donne e ai minori.