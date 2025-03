Formiche.net - Così Wedding Night criticava nel 1935 il matrimonio combinato. La recensione di Ciccotti

Parlato in inglese, con qualche battuta in polacco,), di un maestro della regia, King Vidor, è un film da recuperare. Forse il primo soggetto hollywoodiano netto nel condannare i matrimoni combinati, che può dirci qualcosa ancora oggi su alcune etnie di immigrati che, pur vivendo in un contesto diverso, non accettano, per principio, matrimoni con i cittadini del Paese ospitante.Il soggetto originale di Edwin Knopf, sceneggiato da Edith Fitzgerald, ci parla dell’incontro di una coppia americana benestante, in crisi coniugale, con una comunità di immigrati polacchi nel Connecticut. Per lo scrittore newyorkese Tony Barret (Gary Cooper), dopo il rifiuto del suo ultimo romanzo da parte dell’editore, è un momento difficile. I tempi del felice esordio letterario sono remoti. Per tale ragione Tony, quasi al verde, “costringe” la recalcitrante, affasciante e viziatella moglie Dora, (Helen Vinson), amante delle feste di città, innamorata della fama del marito più che dell’uomo, a ritirarsi per un tempo in campagna: egli cerca la nuova ispirazione, tra incipit cassati alla prima riga, e bottiglie di wiskey scolate.