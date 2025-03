Fanpage.it - Così il centrodestra (che ora vuole le dimissioni di Sala) scriveva con i dirigenti del Comune il Salva Milano

Leggi su Fanpage.it

Ilall'attacco didopo il passo indietro sul sostegno al. Salvini: "Non è colpa dei funzionari o degli architetti se aqualcosa non va". Ma erano proprio loro a parlare con Lupi, Foti e Morelli per "mettere in scacco le indagini sull'urbanistica"