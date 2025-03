Ilfoglio.it - Così gli ebrei ripopolano la Valsesia

Leggi su Ilfoglio.it

Undicimila israeliani stanno cullando l’idea di trasferirsi in. La nuova Terra Promessa è in provincia di Vercelli, incastonata tra le Alpi, tra il Sacro Monte e Alagna. Q. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti