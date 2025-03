Formiche.net - Così Cina, Russia e Iran minacciano il voto in Canada

Leggi su Formiche.net

L’agenzia cyber delha lanciato un avvertimento in vista delper scegliere il successore di Justin Trudeau: Paesi comepotrebbero sfruttare l’intelligenza artificiale per interferire nelle prossime elezioni federali e fuorviare gli elettori. In un rapporto sul rischio per il processo democratico canadese, il Communications Security Establishment ha evidenziato che attori ostili stanno valutando l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale generativa per creare e diffondere disinformazione, mirata a dividere l’opinione pubblica e a spingere narrazioni favorevoli agli interessi stranieri.Il documento, lungo 28 pagine, descrive come strumenti simili a ChatGPT – in grado di generare testi, immagini, codice, musica e video – possano essere impiegati per compiere operazioni di phishing e per automatizzare la creazione di account sui social media.