Movieplayer.it - Cos'è l'hantavirus, la malattia che ha ucciso Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman

Leggi su Movieplayer.it

L'infezione virale, trasmessa dai roditori, ha provocato il decesso delladell'attore, mentreè morto pochi giorni dopo per problemi cardiaci. Venerdì scorso, il mondo del cinema ha detto addio ae alla, entrambi trovati senza vita nella loro abitazione. Dopo gli esami medici, è stato confermato che l'attore è deceduto a causa di unacardiaca aggravata dall'Alzheimer in fase avanzata, mentreè morta alcuni giorni prima per un'infezione da. Secondo il medico legale Heather Jarrell,potrebbe non essersi reso conto del decesso dellaa causa della sua condizione e sarebbe rimasto solo in casa senza ricevere assistenza, fino al sopraggiungere della crisi cardiaca che gli è stata fatale. Cos'è l'? .