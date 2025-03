Fanpage.it - Cos’è l’hantavirus che ha ucciso la moglie di Gene Hackman: sintomi, trasmissione e cura

Leggi su Fanpage.it

Un medico legale ha chiarito le cause del decesso die di suaBetsy Arakawa. L'attore è deceduto per problemi cardiaci e Alzheimer, mentre la donna è morta a causa di un'infezione da hantavirus. Cos'è, come si trasmette e quali sono idella malattia.