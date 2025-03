Liberoquotidiano.it - "Cosa dobbiamo fare in campo". Caos Milan, l'ex Giampaolo ha un asso nella manica per la vendetta

Marcotira un sospiro di sollievo. Alla viglia della delicata gara interna contro ilpotrà contare numericamente su tutti gli effettivi della rosa, con esclusione del solo Marchwinski ai box sino a fine campionato, anche se dovrà valutare la condizione dei singoli sulla base delle risultanze avute nel lavoro settimanale. Una sfidasfida quella che andrà in scena domani in un Via del Mare sold out, per la situazione del, reduce da tre sconfitte consecutive, e per un Lecce ormai ai margini della zona caldissima della classifica. "I conti in casa delnon li vado a. Il mio modo di pensare e preparare la gara ci porta a lavorare sul momento, non sulle condizioni generali e psicologiche dell'avversario che non conosciamo bene - esordisceconferenza della vigilia il tecnico del Lecce -preparare la gare in base a quanto visto dalcontro la Lazio, match in cui è andato sotto e, in inferiorità numerica, ha rimontato sfiorando il sorp