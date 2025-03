Oasport.it - Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Zverev nel ranking ATP. E Alcaraz può perdere punti…

Janniksta scontando una squalifica di tre mesi e tornerà a giocare soltanto in occasione degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa di Roma. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa alATP con 11.330 punti (ma ne perderà nelle prossime settimane, a cominciare dai 1.000 che si vedrà togliere perché non potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Miami) e osserva con grande interesse i risultati che stanno ottenendo il tedesco Alexandere lo spagnolo Carlos, suoi immediati inseguitori nella classifica internazionale.Pur non giocando Jannikha guadagnato punti nei confronti del teutonico, che si era presentato al Masters 1000 di Indian Wells con l’obiettivo di migliorare i quarti di finale dello scorso anno (200 punti) e invece ha perso al secondo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor.