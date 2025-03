Lanazione.it - Cortona scenario della moda. Le piazze come set fotografico

Uno shootingnel cuorecittà etrusca. In unabaciata da un sole primaverile una nutrita troupe di lavoro composta da una decina di professionisti ha realizzato una giornata di scatti per la nota catena diTerranova. Un’occasione di visibilità per la città resa possibile grazie ad un gancio importante: il fotografo diPiernicola Bruno ormai milanese di adozione per motivi di lavoro, ma cortonese doc. "L’azienda, per la quale ho lavorato più volte, mi ha contatto chiedendomi di realizzare una campagna pubblicitaria ambienta in Toscana", racconta il fotografo Bruno. "Mi è venuto naturale proporrea cui abbiamo abbinato anche una sessione in Val D’Arbia e Val D’Orcia. Mi era già capitato di portare qualche lavoro diqui, ma sempre in contesti al chiuso, all’interno di palazzi storici o simili.