Ilrestodelcarlino.it - Corteo transfemminista, raduno in piazza Grande:: "No alle discriminazioni e diritti da tutelare"

Una manifestazione a contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza patriarcale, di guerra e di povertà. È quella organizzata oggi, nell’ambito delle celebrazioni per l’8 Marzo da ‘Non una di meno’ per rivendicare il significato della Giornata Internazionale della Donna con unche partirà10 da. L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per rivendicare idelle donne e delle persone LGBTQIA+. Ilattraverserà le vie del centro cittadino, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi centrali della lotta: "uguaglianza salariale, accesso al lavoro, rappresentanza politica ma anche contrasto ai femminicidi, ai transcidi, ai lesbicidi,violenze emolestie; tutti abusi che avvengono per la stramaggioranza nel contesto familiare".