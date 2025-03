Ilgiorno.it - Corteo dell’8 marzo: in tremila dietro lo striscione “Lotto, boicotto, sciopero”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 82025 – Sono circale persone che si sono radunate in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, per ilorganizzato da Non una di meno in occasione della Giornata internazionale della donna. “”, questo lo slogan riportato sulloche apre il, si proclama “al fianco delle donne palestinesi, contro femminicidi e violenze sessuali”. In piazza Duca d'Aosta, prima della partenza, le attiviste hanno riversato vernice fucsia a terra per protestare contro le zone rosse, ''un dispositivo poliziesco di profilazione razziale senza precedenti'', in base al quale - denuncia Non una di meno - ''le persone possono venire fermate, identificate, catalogate e allontanate da questa piazza. È stato detto che uno degli obiettivi è 'allontanare i molestatori'.