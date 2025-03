Liberoquotidiano.it - "Corteggiamento riuscito". Amadeus, tam tam impazzito: dove lo vedremo (molto presto)

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rumors clamorosi dal magico mondo della televisione., che dallo scorso giugno è sbarcato sul Canale Nove con risultati deludenti (prima con il quiz show quotidiano nella striscia dell'access prime time Chissà chi è, poi con La Corrida), sarebbe a un passo dal clamoroso ritorno. Non in Rai,ha guidato con straordinario successo il Festival di Sanremo per cinque anni e show come Affari tuoi, ma in Mediaset,ha iniziato la sua avventura in tv negli anni Ottanta. Era il periodo di DeeJayTv, accanto a Claudio Cecchetto, Jovanotti, Gerry Scotti. Oggi si parla di tutt'altro, ovviamente. Pur ancora in mancanza di firma, secondo il Corriere della Sera sarebbero in fase avanzata le trattativa per portare Ama ad Amici di Maria De Filippi con il ruolo di giudice fisso del serale, uno degli appuntamenti più importanti dal punto di vista degli ascolti per il gruppo di Cologno Monzese in primavera.