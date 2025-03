Ilgiorno.it - Corsi di autodifesa femminile. Le lezioni con la polizia locale: "Consapevolezza e tecnica"

Leggi su Ilgiorno.it

gratuite didedicate alle donne, tenute dagli esperti della. Ci sono ancora posti disponibili per il corso “Sicurezza in rosa”, secondo blocco, che sarà avviato il prossimo 11 marzo, organizzato dal Comune di Milano. Obiettivo? Imparare a riconoscere e prevenire situazioni di pericolo con l’acquisizione di maggiore fiducia in sé stesse. Si articola in due fasi, la prima incentrata sulla preparazione fisica per il miglioramento delle capacità motorie e il potenziamento di forza, resistenza e velocità. Poi si apprenderanno le tecniche di difesa e di capacità di controllo dell’aggressore. Ogni anno il Comune propone sei moduli di corso, da febbraio a luglio, ciascuno strutturato in dieci, due volte alla settimana dalle 17.30 alle 19. Lesi svolgono con i maestri della scuola del Corpo diabilitati all’insegnamento delle arti marziali, nelle due palestre e nel giardino all’aperto della sede di via Boeri 7.