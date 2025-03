Sondriotoday.it - Corsa campestre: due giovani talenti della Fidal Sondrio ai campionati italiani Cadetti

Leggi su Sondriotoday.it

Il Settore Tecnico regionale ha definito la composizionerappresentativa lombarda/e per iindividuali e per Regioni di cross, eventi che si terranno nell’ambitoFesta del Cross a Cassino il 15 e 16 marzo 2025.Grande soddisfazione per la