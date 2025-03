Justcalcio.com - Corriere dello Sport – la mossa di Fabiani e quanto costa

2025-03-08 07:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:A volte il mercato è destino. Attrazione fatale per Rafiu Durosinmi, galeotta è stata Plzen. Era destino il suo gol nel giorno in cui ha sfi dato la Lazio, negli stessi giorni in cui il dsha lanciato l’assalto per provare a prenderlo a giugno. Quell’incornata, al tempo stesso, ha rischiato di cambiare il destino suo, del Viktoria Plzen, della Lazio e della qualifi cazione. Un attorcigliamento di coincidenze e fatalità incredibile. Affari e intrighi di mercato confusi col campo, una sceneggiatura da film. Durosinmi, centravanti nigeriano di 193 centimetri, 22 anni, classe 2003 (1° gennaio), era un obiettivo biancoceleste già prima del sorteggio europeo. Il blitz a Plzen è servito aper incontrare uno dei suoi manager e programmare l’assalto.