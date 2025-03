Ilrestodelcarlino.it - Correggio-Modena, sfida farcita di ex. Scandiano a Breganze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le squadre reggiane di Serie A2 giocano entrambe domani, visto che sia ilche ospita, siache riceve l’Amatori, giocano i loro incontri interni alle 18 della domenica. Nel derby dila Bdl Minimotor (33 punti) del tecnico spagnolo Granell attende l’Amatori(14), ora allenato da Roberto Crudeli. Unache vedrà tanti ex: in casa correggese Tudelail suo recente passato, tra i gialloblu Moncalieri, Ehimi, Cunegatti e De Pietri hanno indossato in passato la maglia correggese. Il Centro Palmer Roller(25) gioca a(40), contro la capolista che è ancora imbattuta: ha un bel distacco sulle inseguitrici, ma non le servirà, perché non c’è promozione diretta, con le prime quattro ai play-off. È comunque lo scontro tra il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, per cui sarà interessante capire chi prevarrà.