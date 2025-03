Inter-news.it - Correa e una nuova occasione in Inter-Monza. Una richiesta!

Leggi su Inter-news.it

Joaquindovrebbe disputare da titolare il match di Campionato train programma stasera 8 marzo alle ore 20:45. Da lui Simone Inzaghi richiede una cosa.IL PUNTO – Joaquinscalpita per una maglia da titolare nella sfida che l’disputerà stasera a San Siro contro il. Il calciatore argentino dovrebbe affiancare Marcus Thuram dall’inizio in un match dall’importanza centrale per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. Non vi è dubbio che il calciatore ex Lazio sia consapevole del valore di una tale opportunità, stante la possibilità di portarsi a +4 sul Napoli, in attesa del match dei partenopei contro la Fiorentina di domani 9 marzo.ha un’opportunità da non disperdereL’OBIETTIVO –dovrà garantire un lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, contribuendo in maniera attiva alla costruzione del gioco offensivo.