Cormano, bus si scontra con un Tir. A bordo 44 bambini: autista grave

Unincidente si è verificato venerdì mattina alle 10 lungo l’autostrada A4, all’altezza dell’uscita diin direzione Venezia. Un autobus che trasportava una scolaresca della scuola primaria Fiorana di Ivrea, con a44e alcune insegnanti, si èto con un Tir, causando una carambola che ha coinvolto altri due mezzi pesanti. Il pullman, diretto a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, per una gita scolastica, è finito contro un Tir, terminando la corsa contro il guard-rail. Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche altri due camion, dando origine a un tamponamento a catena. La polizia stradale sta indagando per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell’incidente. L’del pullman, un uomo di 42 anni, ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con lesioni agli arti e al bacino.