Cori Borgo Protetto D’Arcangelis Ben vengano progetti ma si rispettino la legge e le normative

Non sono passate inosservate le dichiarazioni del Segretario del Pd di, Cioeta a favore dele il sostegno all’amministrazione comunale e al sindaco De Lillis.Parola che inevitabilmente hanno sollecitato uno degli esponenti del comitato cittadino, Darioad intervenire a sua volta.“Premesso che non siamo contrari alle iniziative private che investono o vogliono investire nel territorio, ma che sile leggi e le” Afferma“Dopo mesi di silenzi e di richieste di chiarimenti andate a vuoto, finalmente abbiamo potutore le dichiarazioni del segretario cittadino del PD” Prosegue.“Francamente resto abbastanza perplesso e con me tanti cittadini, perché Cioeta punta tutto sui soldi e i benefici che potrà avereda questi introiti, ma questo è un progetto che non può essere relegato ad una mera discussione economica” Precisa l’esponente del Comitato che ha tenuto a precisare di parlare a nome personale.